HALL. Die Weihnachtsdekoration in der Haller Altstadt ist mittlerweile schon ein Stück Tradition. Jedes Symbol ist ein Unikat und erfreut nach der Montage in einer der Haller Altstadtgassen viele Passanten.





Ein besonderer Adventkalender

Als vor zwanzig Jahren ein paar Haller Köpfe zusammengesteckt wurden, um etwas Besonderes auszuhecken, hätte keiner der Verantwortlichen gedacht, dass daraus eine Erfolgsgeschichte entstehen würde. Viele Tausende Besucher und Einheimische haben im Laufe dieser zwei Jahrzehnte ihre Köpfe gehoben, um zu staunen und sich am Lichterspiel zu erfreuen. Die riesigen, einen Adventkalender symbolisierenden Zahlen an den Fassaden am Oberen Stadtplatz wurden zum Werbebotschafter für den Haller Adventmarkt und sind längst über die Grenzen hinaus bekannt. Großer Beliebtheit erfreuten sich von Anfang an die mit Spiegelbruch verzierten Sterne in den Gassen. Ob bei Tage durch die Sonne oder in der Nacht durch farbige Strahler in Szene gesetzt, bilden sie in Symbiose mit den Häuserfronten ein faszinierendes Bild, welches Jung und Alt gleichermaßen begeistert.

Das Lichterspiel in der Altstadt erfreut seit vielen Jahren zahlreiche BesucherInnen.

Zeit für Neues

Mitinitiator und Geschäftsführer der Crossfade Veranstaltungstechnik GmbH Alexander Paget ist seit Beginn an mit viel Herzblut und Engagement involviert:



„Seit mehr als zwanzig Jahren gestalten wir die Haller Weihnachtsbeleuchtung für seinen entzückenden mittelalterlichen Stadtkern. Unseren Auftraggebern, Stadt Hall und Stadtmarketing, war und ist es wichtig, sich von den einheitlichen städtischen Weihnachtsbeleuchtungen mit LED-Lichterketten abzusetzen. Schwerpunkt waren bisher die Sterne aus gebrochenem Spiegel. Nach zwanzig Jahren wurde es Zeit für eine Veränderung, kamen doch manche Objekte wie die innen beleuchteten Geschenkspackerln, Tafeln oder Kerzen in Restaurierungsnot. Unser Vorschlag war daher, neue Objekte zu kreieren und auch diese, wie die Sterne, beidseitig mit Spiegelbruch zu versehen und zu beleuchten.“

Großer Beliebtheit erfreuten sich von Anfang an die mit Spiegelbruch verzierten Sterne in den Gassen.

Weihnachtstimmung

In der Werkstätte von Crossfade wurde im Herbst fleißig an diesen neuen Weihnachtsbäumen, Engeln, Glocken, Herzen usw. gearbeitet. Eine kreative Tätigkeit, die aber, wie Alexander Paget bestätigt, auch eine gewisse Vorweihnachtsstimmung im Team erzeugte:



„Für uns als Veranstaltungstechniker mit Terminen in ganz Österreich ist diese Zeit etwas Besonderes. Größere Festivals oder Veranstaltungen finden im Spätherbst selten statt, daher können wir uns mit Elan und Kreativität ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung konzentrieren. Das Bekleben machte Spaß und erinnert an ein Puzzle.“

Neben den Spiegeln, die übrigens von der Haller Firma Anker erworben wurden, kommt als Basis Alucobond zum Einsatz, eine leichte und stabile Aluminiumverbundplatte. Groß ist die Vorfreude bei Alexander Paget jedes Jahr auf den Start der Arbeiten in den Gassen:



„Heuer nahmen wir uns bewusst etwas mehr Zeit für die Montage. Es waren doch ein paar neue Überspannungen zu installieren und auch die Lichter für die neuen Spiegelelemente mussten neu eingerichtet werden.“

Eine Arbeit, bei der Sicherheit großgeschrieben wird. Selbst Föhnstürme, Starkregen oder große Schneemengen konnten das Lichterfest bisher nicht stören. Tägliche Kontrollgänge sind für Alexander Paget selbstverständlich. Aber diesen Aufwand betreibt er gerne, denn was gibt es Schöneres, als abends durch die festlich geschmückte Haller Altstadt zu spazieren.

