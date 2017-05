Glückliches Unentschieden

06.05.2017, 14:19 Uhr

Mit einem schmeichelhaften 1:1 gegen die SPG Silz/Mötz konnte der SV Hall seinen Platz im sicheren Mittelfeld festigen.

Joker Nenadovic

Einmal mehr können sich die Haller Löwen bei Keeper Matthias Rettenwander bedanken, bewahrte er doch vor allem in der ersten Hälfte seine Mannschaft vor einem deutlichen Rückstand. Mit tollen Paraden auf der Linie hielt er bis zum Pausenpfiff seinen Kasten sauber, auch wenn der Druck des Gegners speziell in der letzten Viertelstunde enorm war. Das hohe Pressing der Gäste ließ nach dem Seitenwechsel zwar etwas nach, spielbestimmende Mannschaft war aber weiterhin die SPG Silz/Mötz.Nach einem Foul im Strafraum ging die Matic-Truppe in Minute 77 verdient in Führung. Allerdings war mit diesem Treffer auch die Luft bei den Gästen heraußen und die körperlich topfitten Haller bekamen wieder etwas Oberwasser. Ein glückliches Händchen bewies Löwentrainer Akif Güclü mit der Hereinnahme von Predrag Nenadovic, der sich für seine Einwechslung drei Minuten später bedankte und zum 1:1 Endstand einnetzte. Mit diesem Unentschieden kann der SV Hall seinen achten Tabellenrang halten, allerdings lauern gleich dahinter mit Silz/Mötz, Zirl und Kundl ebenfalls Mannschaften, die allesamt noch theoretisch in die Gefahrenzone abrutschen könnten.