Bei ihren Filmvorführungen sammelten die Paralympioniken Wolfgang Dabernig und Michael Kurz 1.757 Euro an Spenden. Damit unterstützen eine vom Schicksal getroffene Frau aus dem Gailtal.



GAILTAL. Die Paralympioniken Wolfgang Dabernig und Michael Kurz führten ihren Film „Radlwolf und Michi Kurz radeln nach Assisi“ an drei Standorten im Gailtal vor. Die dabei gesammelten freiwilligen Spenden kommen nun einem wohltätigen Zweck zugute: Sie unterstützen eine vom Schicksal getroffene Frau aus dem Gailtal mit einer Spende in Höhe von 1.757 Euro.

Sport als Lebensschule



Dabernig und Kurz sind dankbar, ihr eigenes Schicksal nach einem schweren Unfall mit Erstdiagnose Querschnittlähmung so gut gemeistert zu haben. Mit ihren sportlichen Aktivitäten und Filmen möchten sie allen anderen vom Schicksal getroffenen Menschen zeigen, dass mit Mut, Willen und Disziplin über Schicksalsschläge leichter hinwegzukommen ist. „Sport als Lebensschule kann dafür ein wichtiger Faktor sein“, fügen sie hinzu.

Benefiz-Veranstaltung am 6. September



Zugleich laden sie bereits heute zum „6. Radeln, Laufen und Wandern für den guten Zweck mit Michi Kurz und Radlwolf“, einer Benefiz-Veranstaltung am 6. September in der Gemeinde Kötschach-Mauthen, ein. Die Teilnahme erfolgt gegen eine freiwillige Spende, die wiederum in wohltätige Zwecke fließen.