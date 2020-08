Vizebürgermeister Markus Salcher tritt für die SPÖ bei der Bürgermeister-Wahl am 28. Februar 2021 an.



KIRCHBACH. Markus Salcher, Vizebürgermeister der Marktgemeinde Kirchbach, geht für die SPÖ ins Rennen um das Bürgermeister-Amt in der Marktgemeinde Kirchbach. In der Sitzung der Gemeindepartei wählten ihn die Mitglieder einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 28. Februar 2021. „Ich freue mich über das Vertrauen und werde, wie schon bisher, mit vollem Einsatz für die Bevölkerung arbeiten“, bedankte sich Salcher.

Spannende Wahl 2021



Die Gemeinderatswahl in Kirchbach verspricht spannend zu werden. Seit dem letzten Wahlgang im Jahr 2015 verteilen sich die 19 Mandate im Gemeinderat wie folgt: sieben Mandate FPÖ, sechs Mandate SPÖ und ebenfalls sechs Mandate ÖVP.