Der Kärntner Fußball startet am Wochenende mit dem KFV-Cup neu durch. Der SV Dellach/Gail ist gut aufgestellt, aber auch gewarnt.

DELLACH/GAIL. In der Kärntner Fußballwelt sind Funktionäre, Kicker und Fans richtig hungrig auf das Spiel mit dem runden Leder. „Die Stimmung auf den Fußballplätzen ist sehr gut, sehr diszipliniert und – Gott sei Dank – ohne Covid-19-Infektion. Ich bitte auch weiterhin, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Denn der Fußball soll rollen dürfen und nicht pausieren müssen“, bringt es Klaus Mitterdorfer, Präsident des Kärntner Fußballverbands (KFV), auf den Punkt.

Die Ziele

Gesund bleiben, erfolgreich kicken und die Meisterschaft zu Ende spielen zu dürfen, das sind für Philipp Dabringer, Trainer des Kärntner-Liga-Vereins SV Dellach/Gail, heuer die obersten Saisonziele. Aber auch sich weiterhin perfekt, fair und als Aushängeschild für Verein, Fans, Sponsoren und Fußball in ganz Kärnten zu präsentieren. Daher freuen sich Vereinsführung, Trainer und Kicker, dass ihre bisherige Arbeit und Leistung beim neuen Hauptsponsor Riedergarten Immobilien Aufmerksamkeit erregte, und durch die Geschäftsführer Herbert Waldner und Bernd Rausch künftig nun finanzielle Unterstützung erfolgt.

Die zweite Saison

„Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist meistens das schwerste. Wir sind gewarnt: Die Gegner kennen uns besser und stellen sich besser auf uns ein. Der Überraschungseffekt ist nicht mehr gegeben“, sagt Dabringer. Das Positive am zweiten Jahr ist aber auch, dass eigene Mankos und Defizite bekannt sind. Daher feilte Dabringer in der Vorbereitung sehr viel am Abwehr- und Defensiv-Verhalten seiner Spieler. „Wenn wir wieder im oberen Dritten der Tabelle gereiht sein wollen, müssen wir uns in diesen Bereichen verbessern“, sagt der Trainer. Mit Torjäger Samir Nuhanovic (21 Saisontreffer) sind die Obergailtaler weiterhin perfekt besetzt.

Die Veränderungen

Natürlich ist die Transferzeit auch am Dellacher Sektionsleiter Marco Längle nicht untätig vorübergegangen. Mario Niescher (Kötschach), Philipp Hochegger (Dölsach), Zoran Stankovic (Landskron), Luca Savoldelli (unbekannt) und Vahid Muharemovic (Treibach) verließen den Verein. Mit Thomas Loik (Vasoldsberg), Jakob Karpf (Lind), Silvio Mandl (WAC Amateure), Ralph Scheer (SV Spittal), Alen Krkic (NK Bravo/Slowenien) und Lukas Huber (SK Kirchbach) wurde punktuell nachbesetzt. „Wir haben nichts an Kampf- und Spielstärke verloren und sind für die kommende Meisterschaft gut aufgestellt“, sagt Dabringer.

Der Saison-Auftakt

Am Samstag (25. Juli) steigt der SV Dellach/Gail um 18 Uhr auswärts gegen neuformierte Sachsenburger (Unterliga West) gut vorbereitet in den KFV-Cup ein. „Ein Match, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, eher als notwendige Standortbestimmung. Denn in der Kärntner Liga wartet in der ersten Runde am 2. August mit Köttmannsdorf auswärts gleich ein unangenehmer Gegner zum Saisonstart“, analysiert Dabringer.