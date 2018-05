Erster Slow Food Markt im Gailtal

06.05.2018, 09:48 Uhr

Im Biohotel Daberer konnten Feinschmecker das Beste vom Besten genießen.

HERMAGOR (jost). Der kürzlich stattgefundene Jubel Brunch in allen sich bietenden Indoor- und Outdoor-Räumlichkeiten des Biohotels der Familie Daberer war ein Fest für die guten Produzenten, ein Fest für die guten Lebensmittel und vor allem ein Fest für den guten Geschmack.Etwa 25 Slow Food Produzenten, davon acht Teilnehmer aus Friaul, trafen sich erstmals konzentriert an einem Ort, um ihre edlen Produkte den Besuchern und Gästen zum Verkosten und zum Kauf anzubieten.Dabei reichte die Palette der edlen Lebensmittel von Getreide, Kräutern, Obst, Gemüse, Gewürzen, Gemüse und Kartoffeln über Käse, Speck, Wurst, Fisch und Brot bis hin zu Wein und Bier.Entsprechend begehrt war daher auch das variantenreiche Buffet; einfach ein Feuerwerk an Köstlichkeiten.Genussvoll zu harmonischer Live-Musik unterhalten haben sich u.a. die Baumeister Christian Seiwald und Günther Bachmann mit Damenbegleitung, Versicherer Wolfgang und Elisabeth Gailer, Kosmetikerin Helga Mörtl, die Musiker Buzgi und Georg Berger, Internet-Experten Klaus Bergmann und Martina Baurecht, Touristiker Jan Hussmann und Andreas Zeitler, Kommunalpolitiker Karl Tillian, Golf-Manager Stefan und Brigitte Kühne u.v.a.Fotos: Jost