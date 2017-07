Faktencheck Gailtal: Die Gemeinden packen an

27.07.2017, 07:43 Uhr

Investition in Radtourismus

In der Gemeinde Weißensee ist die Straßenerneuerung in den Ortschaften Naggl und Neusach bereits abgeschlossen. Zudem soll der Mountain-Bike-Trail um ein Bike-Trail-Center mit zwei weiteren Mountainbike-Trail-Strecken erweitert werden. "Die bauliche Umsetzung ist nach definitiver Förderzusage - aus dem Berg-Rad-See-Fördertopf - voraussichtlich im Herbst dieses Jahres geplant", sagt Bürgermeister Gehrard Koch. Zusätzlich ist im Bereich der Talstation der Weißensee-Bergbahn ein sogenannter Pump Track in Planung. Das ist eine Übungs- und Geschicklichkeitsanlage für Mountainbiker. Die Umsetzung ist ebenfalls nach Förderzusage im Herbst geplant. "Mit ortsansässigen Handwerksbetrieben und Gemeindeunterstützung soll zudem das Gewerbegebiet aktiviert werden. Das bedeutet eine bauliche Adaptierung und Ablösen wurden und werden von den beiden Weißenseer Holzbau-Unternehmern selbst durchgeführt, die diesbezügliche Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde - mit Bootsbau-Domenig für die Fortführung der ehemaligen Kleinholzgewerbebetriebsanlage am Bauhofareal - wurde mit Stich- und Wechseldatum 1. Juli 2017 bereits vollzogen und abgeschlossen", sagt Koch.

Breitband in Hohenthurn

Viel los in Nötsch

Breitband in Feistritz

Im Gewerbegebiet von Hohenthurn befindet sich derzeit eine Betriebserweiterung in der Umsetzungsphase, die neue Arbeitsplätze schaffen soll. "Durch diesen Zubau werden sowohl der Kanalhaushalt als auch der Wasserhaushalt gestärkt und auch der Anteil an Kommunalsteuer erhöht", sagt Bürgermeister Florian Tschinderle. In den Sommermonaten werden zudem im ländlichen Wegenetz größere Wegsanierungen vorgenommen um die Straßen der Zustand der Straßen verbessert."Um in der Volksschule am neuesten Stand der Technik zu sein, wird auch diese noch im Spätsommer mit Breitbandinternet versorgt. Ein Innovativer Schritt in die Zukunft", sagt Tschinderle. Weiters wird von der Gemeinde Hohenthurn derzeit ein Masterplan erarbeitet, um in weiterer Folge das Breitbandinternet im gesamten Gemeindegebiet anbieten zu können. "Dieses Projekt wird über zwei Jahre erarbeitet, beziehungsweise umgesetzt werden", erklärt Tschinderle.In Nötsch wurde mit der Umsetzung des Lenk- und Leitsystems bereits Anfang des Jahres begonnen. "An der Hauptstraße in Nötsch wurden bereits neue Lenk- und Leittafeln installiert. Weitere Tafeln in den Ortschaften und an Nebenstraßen folgen sukzessive", sagt Bürgermeister Alfred Altersberger. Auch die Straßeninstandhaltungen werden laufend durchgeführt. "In der vergangenen Woche wurden circa 8.000 Quadratmeter Fräsasphalt auf Zufahrtsstraßen in den Ortschaften Nötsch, Saak und Semering/Poglantschach aufgebraucht um die bestehenden Wege zu befestigen", sagt Altersberger. Im Frühjahr fand zudem die jährliche Wildbachbegehung unter Einbindung der örtlichen Feuerwehren statt. Aus diesem Anlass werden Verklausungen, Anlandungen von Geschiebematerial, Auswaschungen der Uferbereiche, umgestürtzte Bäume und vieles Mehr begutachtet und in Zusammenarbeit mit der Wildbachverbauung, den Grundeigentümern und der Gemeinde beseitigt. "Die Marktgemeinde Nötsch im Gailtal ist zudem mit zwei weiteren Gemeinden Pilotgemeinde für ein neues Computersystem. Das heißt, dass umfangreiche Entwicklungsarbeit geleistet wird", sagt Altersberger. Diese Umstellung der Software geschieht seit Jahresbeginn.In der Gemeinde Feistritz an der Gail lag der Fokus für 2017 vor allem im Ausbau des Kanalsystems und der Kläranlage. "Die Kanalbauarbeiten wurden im Juni abgeschlossen und es werden noch circa 30 Haushalte bis Mitte August an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen", sagt Bürgermeister Dieter Mörtl. Im Zuge des Kanalbaus wurde auch eine Lehrverrohrung für das für Breitband notwendige Glasfaserkabel vorgesehen. In den kommenden vier Monaten soll auch dies installiert werden. "Außerdem haben wir eine neue Hauptwasserleitung von circa 1.000 Metern neu verlegt und in Betrieb genommen", sagt Mörtl. Auch zahlreiche Tagwassersickeranlagen für das Straßenwasser wurden errichtet. Die Ortsbeleuchtung wurde ebenso ergänzt.