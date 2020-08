Vor einigen Wochen zeigte man sich noch zuversichtlich und freute sich auf die umfangreiche Ausstellung - doch nun sind die Befürchtungen wahr geworden. Der Klöppelkongress, welcher von 9. bis 10. Oktober in Traismauer stattgefunden hätte, wurde aufgrund der Corona Pandemie abgesagt.

TRAISMAUER (bw). Handarbeiten aus unterschiedlichen Kursen und Workshops, interessante Vorträge, eine Sonderausstellung aus der Slowakei sowie die Präsentation alter Spitzen aus dem Vereinsarchiv: Das Programm der 8. Spitzenausstellung (die Bezirksblätter berichteten) konnte sich durchaus sehen lassen und wäre für alle Interessierten an der 500 Jahre alten Handarbeitstechnik eine wahre Attraktion gewesen. Leider musste der Verein "Klöppeln und Textile Spitzenkunst in Österreich" nun verkünden, dass "die Entwicklung der Corona Sars-CoV-2 Pandemie keine andere Vorgangsweise mehr zu lässt" als den alle drei Jahre stattfindenden Kongress abzusagen. Die Entscheidung hatte sich der Vorstand nicht leicht gemacht, doch "die Gesundheit von den lieben Mitgliedern, Händlern, Gästen und ehrenamtlichen Helfern sowie der Vorstandsmitglieder, hat an oberster Stelle zu stehen". Über viele Wochen und Monate hinweg, wurde die Entwicklung intensiv verfolgt, es wurde gehofft und gebangt, doch die Situation verbesserte sich nicht nachhaltig und blieb weiter "instabil".

Neuer Termin steht bereits

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben - die Freude auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr ist groß. "Diese Entscheidung wurde gemeinsam mit der Stadtgemeinde Traismauer, Herrn Bürgermeister Pfeffer, einvernehmlich getroffen. Weiters sind wir übereingekommen, dass unsere 8. Spitzenausstellung (Kongress) vom 8. bis 9. Oktober 2021 in Traismauer nachgeholt wird. Damit geht die jahrelange Planung und die vielen Vorbereitungen nicht verloren", verkündete Margit Schmid, die Vorsitzende des Vereins.

Zur Sache

Weitere Informationen zum Klöppelkongress finden Sie unter www.kloeppelkongress.com.