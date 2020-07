Schadstoffaustritt von Lkw erfordert Einsatz der FF Statzendorf

ROTTERSDORF. Die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf wurde gestern um die Mittagszeit zu einem Schadstoffeinsatz nach Rottersdorf alarmiert. Unverzüglich rückte das Hilfeleistungs- und Mannschaftstransportfahrzeug zum Einsatzort aus. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde festgestellt, das es sich um einen technischen Defekt bei einem Lastkraftwagen handelt. Betriebsmittel flossen aus und drohten, in das Erdreich einzudringen. Rasch wurde Ölbindemittel auf die Schadstelle aufgebracht. Um ein sicheres Arbeiten am Lkw zu gewährleisten, wurde der Verkehr regelmäßig angehalten. In weiterer Folge wurde auch die Polizei zur Unterstützung angefordert.

Nachdem der Defekt am Lkw vor Ort nicht behoben werden konnten, wurde das Fahrzeug mit der Abschleppstange des Hilfeleistungsfahrzeuges sicher abgestellt. Nach über zwei Stunden konnte die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.