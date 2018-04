Workshop „miteinander leben“ an der NMS Traismauer

21.04.2018, 08:51 Uhr

Spielerisch Gruppendynamik erlernen



Soziale Arbeit für Kinder- und jugendrelevante Themen



Young - Soziale Arbeit im Bildungsbereich



Mit spielerischen Elementen und gruppendynamischen Übungen erlebten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass unterschiedliche Perspektiven, Vorstellungen und Rollen eine Klassengemeinschaft bereichern können. Die Aufgabe zur Entscheidungsfindung, bei der alle Beteiligten mit der Lösung einverstanden sein sollen, machte deutlich, dass jede Rolle in einer Gruppe wichtig ist, um an ein Ziel zu kommen. Bei sämtlichen Übungen waren die Schülerinnen und Schüler der 2b mit Engagement und Freude dabei.Eine feedback-Runde machte deutlich, was die Schülerinnen und Schüler vom Workshop mitnahmen – haben sie Neues erfahren? „Ich werde beim nächsten Streit versuchen, mich in die andere Person hineinzuversetzen“, so eine Schülerin."'miteinander leben'" ist immer ein Wechselspiel zwischen Selbstverständlichkeit und täglicher Herausforderung. Wir sind lange genug an Schulen präsent, um den Alltag und die intensive Arbeit, die die Lehrerinnen und Lehrer täglich leisten, zu kennen. Gerne sind wir zur Unterstützung da, die Kinder nehmen das Angebot an und die Kooperation mit den Schulen und den Lehrkräften funktioniert gut.Die Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrerinnen und Lehrer und Eltern an uns wenden, sind typische kinder- und jugendrelevante Themen, alltagsbegleitende wichtige Entwicklungs- beziehungsweise Orientierungsfragen. Sie reichen aber hin bis zu schwerwiegenden sozialen Problemen.", so Margot Müller, Geschäftsführerin von YOUNG.Seit fast 20 Jahren ist der Verein Young im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe mit x-point Schulsozialarbeit an derzeit 44 Schulen in Niederösterreich tätig. Als Initiative der Geschäftsführerinnen Gerda Bernauer und Margot Müller, war „Young“ die erste Institution, die Schulsozialarbeit angeboten hat und seit 1999 in Kooperation mit den Schulgemeinden durchführt. x-point bietet eine niederschwellige Anlaufstelle primär für Kinder und Jugendliche im Lebens- und Sozialraum Schule und sekundär für Eltern, Lehrer/innen und sonstige schulinterne Personen.Wir sind im Schulhaus präsent um allen den Zugang zu unseren Angeboten zu erleichtern. Das heißt, wir versuchen uns gut in den Schulalltag zu integrieren, knüpfen und forcieren Kontakte. Ziel von x-point Schulsozialarbeit ist es, bei altersspezifischen Problemlagen der Schüler/innen, Konflikten, schwierigen Klassensituationen uvm. Beratung und Unterstützung zu bieten. Ebenso ist es Ziel, Anregung und Unterstützung für Präventionsprojekte zu leisten, sowie Informationen zu kinder- und jugendspezifischen Themen bereit zu stellen.