In der Penzinger Bezirksvertretungssitzung am 16.10.2019 brachten die Grünen einen Antrag auf Verlängerung des 56B ein. Seit der Umstellung des Buslinienverkehrs im 13. Bezirk verkehrt diese Linie von Hietzing (U4) über den Küniglberg (ORF-Zentrum) zum Lainzer Tiergarten.

Eine direkte Anbindung eines „ORF-Busses“ an eine weitere Haltestelle des

Schienenschnellverkehrs würde den größten Arbeitgeber im Südwesten Wiens besser mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar machen. Am Bahnhof Penzing halten die dicht getakteten Linien S45 und S50 sowie Regionalexpresszüge. Die Distanz, die der Bus dafür zusätzlich überbrücken müsste, beträgt gerade einmal 800 Meter.

Parkplatzknappheit am Küniglberg bleibt leider bestehen

Nutznießer einer 56B-Verlängerung wären einerseits die ORF-Mitarbeiter, die im Westen Wiens oder im westlichen Niederösterreich wohnen. Durch eine direkte Verknüpfung von S-Bahn und „ORF-Bus“ würden sich ihre öffentlichen Anfahrtszeiten teilweise halbieren. Nicht nur der Zeitgewinn, sondern auch die geringere Anzahl von Umstiegen begünstigt den Umstieg von Pkw auf „Öffis“.

Die zweiten Nutznießer eines verlängerten 56B wären die Anrainer am Küniglberg. Die dortige Parkplatzsituation ist traditionell schwierig. Wegen der suboptimalen öffentlichen Anbindung reisen zu viele ORF-Mitarbeiter mit dem Pkw an. Dieser Konflikt wird sich zukünftig noch verschärfen, wird doch der Rundfunk sämtliche Redaktionen am Küniglberg zusammenziehen.

Weitere Nutznießer eines verlängerten 56B wären Wiener und Niederösterreicher, die im Einzugsbereich von S45 und S50 wohnen. Erstmals hätten sie eine attraktive Anbindung ans beliebte Naherholungsgebiet Lainzer Tiergarten und andere Ziele im Inneren Hietzings.

Sima: Mehraufwand nicht gerechtfertigt

Der Antrag der Grünen fand in der Penzinger Bezirksvertretungssitzung die Zustimmung aller Mandatare, unabhängig der Parteizugehörigkeit. Danach wurde er an Stadträtin Ulli Sima weitergeleitet, die für die Wiener Linien zuständig ist, um eine zeitnahe Umsetzung zu prüfen.

Diese Prüfung brachte nun aber ein etwas überraschendes Ergebnis: Sima sieht den betrieblichen Mehraufwand nicht gerechtfertigt, den diese Maßnahmen bedeuten würden. Auch müssten die Linien 56A/B und 58A/B neu aufeinander abgestimmt werden. Für die Überbrückung der Netzlücke zwischen den Angeboten von ÖBB und Wiener Linien empfiehlt Sima den Fahrgästen die Nutzung der Buslinie 51A. Deren Haltestelle befindet sich allerdings in 400 Meter Distanz zum Bahnhof Penzing.

So scheint es, dass die Anbindung des ORF-Zentrums vorerst weiter unter seinem Potenzial bleibt. Und auch die Anrainer_innen des Küniglbergs sollten sich auf länger werdende Parkplatzsuchen gefasst machen.