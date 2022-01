6./8./9. Jänner 2022

6.: Neupölla

Dr. Christian Tueni

3593 Neupölla 93

Tel. 02988/6236

8./9.: Altenburg

Dr. Birgit Nachtmann

Paul-Troger-Str. 1

3591 Altenburg

Tel. 02982/2443

6.: Eggenburg

Dr. Beate Fidesser-Metzger

3730 Eggenburg, Hauptpl. 20

Tel. 02984/49909

8./9.: Eggenburg

Dr. David Zandl

3730 Eggenburg, Hauptpl. 10

Tel. 02984/3510

Zahnarzt:

6.: Dr. Wolf-Dietrich Maximilian Hauke

2020 Hollabrunn, Sparkasseng. 16

Tel. 02952/20002

6.: Dr. Theresa Kapral

3500 Johann-Nalepka-G. 2/2

Tel. 02732/83447

8./9.: Dr. Vera Stanek-Lemp

3580 Horn, Prager Str. 3-5/7

Tel. 02982/3239

Apotheke:

6.: Zur heiligen Gertrud

3571 Gars, Hauptpl. 5

Tel. 02985/2317

8./9.: Zum heiligen Leopold

3730 Eggenburg, Kremserstr. 7

Tel. 02984/3512

________________________________________________________________

Hinweis: Ab 1.7.2019 umfasst der kassenärztliche Wochenend- und Feiertagsdienst

ausschließlich die Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr. Ordinationsbetrieb ist von 9:00 bis 11:00 Uhr.Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte telefonisch an die Gesundheitshotline 1450,

in lebensbedrohenden Situationen an die Rettung 144 und in der Nacht von 19:00 bis 7:00 Uhr an den NÖ Ärztedienst 141.

Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes sind Ärztinnen und Ärzte mit §2 Kassenvertrag ab sofort nicht mehr verpflichtet, an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschaftsdienste abzuhalten. In sehr vielen Fällen passiert dies dennoch auf freiwilliger Basis.

Notdienstsuche im Internet:

Ärztekammer Niederösterreich

noe.zahnaerztekammer.at

Rettung: 144

NÖ Ärztedienst: 141

Gesundheitshotline: 1450



Diensthabende Apotheke in Ihrer Nähe unter:

www.apotheker.or.at

Angaben ohne Gewähr