Bäckerei-Konditorei Bucher schließt Innenstadtfiliale! Lokal im EKZ auch an Sonntagen geöffnet

Wir schließen!

Sehr geehrte Kunden!

Nach 32 schönen und erfolgreichen Jahren in der Horner Innenstadt

schließen wir diese Filiale, Florianigasse 9, mit 30. August 2020.

Ein herzliches Dankeschön an unsere Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen, das Lob und für die Anerkennung, die wir in den letzten Jahrzehnten erfahren durften.

Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute!

Offene Gutscheine können gerne in unseren Geschäften

(Horn EKZ, Eggenburg und Pulkau) eingelöst werden.

Neu: Wir öffnen! Jetzt auch an Sonn- und Feiertagen

In dem einladenden Lokal im EKZ Horn können Sie jetzt neu, auch an Sonn- und Feiertagen, Brot, ofenfrisches Gebäck, köstliche Mehlspeisen und noch einiges mehr einkaufen.

Konkret geht es um die Bäckerei Konditorei Bucher, die ab September jeden Sonn- und Feiertag geöffnet hat.

Beginnen Sie Ihren freien Tag entspannt mit einem ausgedehnten Frühstück in unserem gemütlichen Gastgarten oder holen Sie sich Ihr ofenfrisches Gebäck für`s Frühstück zu Hause.

Los geht`s am Sonntag, den 6. September 2020

Wir als Familie Bucher und unser Team vom EKZ Horn freuen uns sehr, Sie im sonnigen Gastgarten zum Nachmittagskaffee oder zu einem leckeren Eisbecher begrüßen zu dürfen.

Neue Öffnungszeiten im EKZ

von Montag – Samstag von 7.00 – 18.30 Uhr

Sonn- und Feiertage von 7.15 – 18.30 Uhr

Die Schließung unserer Filiale in Horn, Florianigasse 9,

ist eine Entscheidung der Familie und hat nichts mit Corona zu tun.

Wir möchten unseren Fokus in Zukunft auf nur einen Horner Standort legen,

und das ist unsere 2019 neu gestaltete Filiale, EKZ Horn, Am Kuhberg 6/4a.