Bründlfest Kamegg 2020

KAMEGG. Mit einer Feldmesse auf dem Parkplatz vor der Bründlkapelle wurde das Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August 2020 in Kamegg gefeiert. Höhepunkte in dem von Pfarrer Josef Zemliczka zelebrierten Gottesdienst waren die Weihe der Statue der Heiligen Rosalia, einer Stiftung in der Corona-Krise, und die Kräutersegnung.

Die abschließende Prozession in die kleine Wallfahrtskirche wurde unter strengen Sicherheitsmaßnahmen mit Maske und Einbahnregelungen vorgenommen. Über die rege Teilnahme von mehr als 150 Messbesuchern freute sich die Dorfgemeinschaft. Mehr als 300 gesegnete Kräutersträußl, von den Kamegger Frauen vorbereitet, wurden an die Gläubigen abgegeben. Auch die Agape konnte noch im Freien vor dem heranziehenden Gewitter genossen werden.