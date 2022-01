BEZIRK HORN. Auch in der regionalen Gesundheitsversorgung gab es in den letzten 100 Jahren viele Veränderungen.

Vor etwas mehr als 100 Jahren - im Jahr 1919 - fand die Umwidmung der 1891 errichteten Kaiser-Franz-Josef-Bezirkskrankenanstalt in die Allgemeine öffentliche Krankenanstalt statt.

"Das Landesklinikum Horn besteht nun schon 145 Jahre (1856 Verleihung des Öffentlichkeitsrechts für das damalige Bürgerspital) und ist und war für die Gesundheitsversorgung im Bezirk immer ein wichtiger Partner", zieht Franz Huber, Kaufmännischer Direktor, Bilanz.

1930 erfolgte die erste größere Erweiterung auf 110 Betten und die Errichtung einer Chirurgischen Abteilung, 1955 die Errichtung der Augenabteilung und sieben Jahre darauf der Internen Abteilung und des Pathologischen Instituts sowie die Erweiterung auf 226 Betten.

Schwerpunktkrankenhaus

1969 wurde aus dem Grundversorgungskrankenhaus ein Schwerpunktkrankenhaus mit der Errichtung der Unfallabteilung und der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. In den nächsten Jahren folgte die Errichtung der Gynäkologischen und Geburtshilflichen Abteilung, eines eigenen Röntgeninstituts und der Funktionseinheit „Hämodialyse“.1993 feierte man die Eröffnung und Übersiedlung in den Neubau mit 310 Betten. Vier Jahre später fand die Eröffnung des Umbaus des Altbestandes statt.

Waldviertelklinikum Horn

Im Jahr 2000 kam es dann zur Gründung des Krankenanstaltenverbandes Waldviertel und des Waldviertelklinikums Horn, Eröffnung des Instituts für Physikalische und Rehabilitative Medizin und der Neurologischen Abteilung.

2004 folgte die Inbetriebnahme eines Magnetresonanztomografen (MRT) und Digitalisierung der Radiologie.

"Im Laufe der Zeit hat sich das Klinikum Horn zu einer modernen, technisch auf dem neuesten Stand der Medizintechnik befindlichen Gesundheitseinrichtung für die Region entwickelt. Stets ist man zum Wohle der Patientinnen und Patienten bemüht, die medizinische Versorgung und die Infrastruktur des Hauses zu modernisieren, um den Herausforderungen, die in Zukunft an das Gesundheitswesen zukommen, Rechnung tragen zu können. Am wichtigsten aber sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Klinikum, die tagtäglich um das Wohle der Patientinnen und Patienten bemüht sind", so Mag. Franz Huber abschließend.

2006 kam es zum Übergang der Rechtsträgerschaft an das Land NÖ mit dem neuen Namen „Landesklinikum Waldviertel Horn“, eine Interdisziplinäre Aufnahmestation wurde errichtet und zwei Jahre später auf 305 Betten aufgestockt. Im Jahr darauf folgte die Errichtung der Interdisziplinären Tagesklinik für alle Chirurgischen Fächer.

Landesgesundheitsagentur

Im Jahr 2020 wurden schließlich mit der Gründung der Gesundheit Waldviertel GmbH alle Waldviertler Gesundheitseinrichtungen unter dem Dach der NÖ Landesgesundheitsagentur zusammengefasst.

Mehr Beiträge zum Thema „100 Jahre NÖ“ findest du in unserem Channel — http://meinbezirk.at/100-jahre-nö