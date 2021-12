Weihnachtliche Besuche von P. Albert

Besuche

HORN. Für die Priester im Pfarrverband im Horner Becken sind die Tage vor Weihnachten wichtige Besuchstage – vor allem bei kranken und alten Menschen, die sich in dieser Zeit der Pandemie nach dem letzten Lockdown umso mehr auf Besuche freuen. Dabei wird jenen, die nicht mehr zu den Sonn- und Feiertagsgottesdiensten kommen können, die „Weihnachtskommunion“ überreicht – Gott wird Mensch, er kommt bis in unser Herz!

Das Team, das normalerweise zu den Seniorennachmittagen in den Horner Pfarrsaal einlädt, hat für ihre Gäste heuer besondere Weihnachtsanhänger für den Christbaum als Geschenke vorbereitet, die in den letzten Tagen bei den Besuchen verteilt wurden.