14.05.2017, 16:40 Uhr

Sie sind doch die Frau Mang oder? Sie machen immer so schöne Fotos, Danke dafür!ich bedankte mich war aber in dem Moment so erstaunt das ich gar nicht wusste wie mir geschieht :)Der Herr sagte mir dann noch das es Schwanenbabys gibt und wo ich sie finde danach verabschiedete er sich mit seiner weiblichen Begleitung.Eine sehr schöne und nette Begegnung die mich sehr freute.und das alles durchs Regionaut sein :)