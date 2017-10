Sibylle´s offene Atelier 2017

15.10.2017, 19:38 Uhr

An diesen Tagen gab es,keine Beanstandungen, es schien die Sonne , ein Typisch Altweibersommer Wetter.Leute kamen, schauten sich in meinem Kunstdargebrachten um, zu Kaffee Süßem geladen, kam man auch zu Gespräche...Mancherlei staunte das doch immer wieder was Neues gekünsteltes von mir entstandenes zu sehen gibt.Nun lehne ich mich zurück, und werde mich in der Nacht zufrieden ausruhen.Danke nochmals für Euer KOMMEN und TREUE....bis wir uns nächstes Jahr wiedersehen mögen....