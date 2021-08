Ein selbstbewusster Schritt in die Beratung

Die Oberländer Frauenberatung bietet wieder persönliche Beratungstermine an. Auch das flexible Angebot der telefonischen Beratungsgespräche bleibt erhalten und gewährleistet unkomplizierte Begleitung für Frauen im gesamten Oberland.

Seit Beginn der Pandemie ist die Arbeitslosigkeit von Frauen beständig im Bezirk Landeck am höchsten. Die Belastung durch eine langwierige Arbeitssuche und damit einhergehende existentielle Sorgen sind zwei von zahlreichen möglichen Gründen, um sich an die Oberländer Frauenberatung zu wenden. In den vergangenen Monaten wurde notgedrungen die telefonische Beratung in den Vordergrund gestellt und erwies sich als ebenfalls sehr hilfreich für viele Frauen. "Gerade momentan ist es für viele Frauen eine Erleichterung, wenn sie Beratung von zuhause aus in Anspruch nehmen können. Unsere Beraterinnen sind auch dafür spezifisch ausgebildet und erreichen auf diesem Weg Frauen im ganzen Oberland", so Claudia Birnbaum, Geschäftsführerin vom Verein Frauen im Brennpunkt, zu dem die Oberländer Frauenberatung gehört.

Persönliche Beratung in Landeck jederzeit möglich

Auch die persönliche Beratung zu einem individuellen Termin ist nun wieder möglich. Die Beratung ist in jeder Form kostenlos, anonym und vertraulich. Die Gründe für eine Kontaktaufnahme sind vielfältig. "Frauen jeden Alters suchen bei uns Beratung. Die Themen sind dabei sehr unterschiedlich und ziehen sich durch alle Altersgruppen – von schwierigen Beziehungen und Trennungen über Konflikte am Arbeitsplatz bis hin zu Fragen der Existenzsicherung", berichtet Birnbaum. Wichtig ist ihr, dass jede Frau im Oberland weiß: Sich Beratung zu holen ist ein selbstbewusster Schritt. "Herausfordernde Situationen aktiv zu verändern braucht Mut. Wir nehmen uns Zeit für Sie und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die nächsten Schritte."

Kontakt: Malserstraße 11/11, 6500 Landeck, Tel 0664-88929340, info@fib.at und www.fib.at.