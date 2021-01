JERZENS. Zu einem Alpinunfall kam es am 13.01. in Zaunhof, St.Leonhard. Ein 41-jähriger in Innsbruck wohnhafter Italiener stieg in Begleitung zweier weiterer Personen gegen 10 Uhr gemeinsam vom Talboden des Rauchenbichl zum „Rechten Eisfall“ im Pitztal auf. Dazu mussten die Bergsteiger über eine schneebedeckte Rinne steigen. Dabei rutschte der Italiener aus und schlitterte über die sehr steile, eis- und schneebedeckte Rinne ca. 40 Meter hinunter und blieb schwer verletzt liegen. Nach Alarmierung der Rettungskräfte und medizinischer Versorgung durch den Notarzt musste der Mann terrestrisch geborgen und bis zum Talboden gebracht werden. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber ins KH Zams geflogen. Im Einsatz waren die Alpinpolizei und die Bergrettung Jerzens.

Mehr Nachrichten aus dem Bezirk