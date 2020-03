Das Erfolgsprojekt geht 2020 im Bezirk Imst bereits in seine achte Auflage. Im Bezirk Landeck organisiert die Bezirksstelle der Wirtschaftskammer heuer die kostenlosen Skitage für alle Volksschulen zum sechsten Mal. Die Zielsetzung ist seit Beginn an dieselbe: den Kindern das Skifahren schmackhaft zu machen und gleichzeitig den Schulen möglichst wenig Aufwand zu bieten.

IMST, LANDECK. Der ehemalige Skiprofi Andre Arnold initiierte 2013 „Wintersport an Schulen“. Als Referent des Tiroler Skiverbandes für den Bezirk Imst wickelt er mit seinem Team die Aktion im Bezirk Imst ab. Er ist überzeugt: „Wir haben den Luxus in einer solch wunderbaren Region zu leben. Die Berge bieten uns viele Möglichkeiten zum Aktivsein und ermöglichen zu einem großen Teil den Tourismus. Damit das noch lange so bleibt und wir Einheimischen die Freude am Skisport an die nächsten Generationen weitergeben, dafür tritt ‚Wintersport an Schulen‘ jedes Jahr aufs neue ein.“ Der Erfolg lässt sich sehen: 22.500 Volksschüler kamen bisher in den Genuss eines kostenlosen Skitages. Auch heuer bringt die Initiative an insgesamt 21 Skitagen 49 Volksschulen und somit wieder tausende Kinder auf die Piste.

Otmar Ladner, WK-Bezirksstellenleiter in Landeck unterstreicht: „In einem Bezirk wie Landeck, der wirtschaftlich über die Maßen vom etablierten Wintertourismus profitiert, ist die aktive Ausübung von Wintersport durch die heimische Bevölkerung äußerst wichtig und als Anerkennen der wesentlichen Lebensgrundlage des Bezirks zu verstehen.“ Dieser Hintergrund hat die Wirtschaftskammer Landeck bereits vor sechs Jahren dazu veranlasst, die Initiative WaS – Wintersport an Schulen – auch in Landeck ins Leben zu rufen.

Breite Unterstützung

„Großer Dank für das Gelingen gebührt deshalb an dieser Stelle den unzähligen Partnern, die nach wie vor geschlossen hinter der Aktion stehen und dabei keine Kosten und Mühen für unsere Volksschüler scheuen“, betont Otmar Ladner. Die Bildungsregionen Imst und Landeck, Skischulen, Verkehrsverbund Tirol (VVT), Bergbahnen und Sportartikelhändler aus beiden Bezirken, das Land Tirol sowie die Sparkasse Imst fungieren als Partner. Sie alle ermöglichen eine kostenlose Teilnahme für sämtliche Schüler. Neben den Skipässen erhalten die Teilnehmer eine Leih-Ausrüstung und werden von qualifizierten Skilehrern der ansässigen Skischulen betreut. Ebenso ist der Transport in den Leistungen inkludiert. Diesen wichtigen Part übernimmt der VVT. „Sehr gerne tragen wir unseren Teil zum Gelingen dieser Aktion bei und garantieren die reibungslose An- und Abreise der Schüler samt Lehrperson“, erklärt Hannes Koschuta vom VVT. Auch für Richard Walter, Präsident des Tiroler Skilehrerverbandes, ist das Projekt unterstützenswert, weil damit die positive Tourismusgesinnung aufrecht erhalten bleibt und die Freude am Schneesport gefördert wird.

Versichert durch die Sparkasse Imst

Die Sparkasse Imst fungiert seit Beginn an als Sponsor für diese Initiative und stellt allen Teilnehmern eine „Skikids Unfallversicherung“ sowie Warnwesten für den Skitag gratis zur Verfügung. „Die Zukunft des Skisports und die körperliche Fitness der Kinder ist uns ein besonderes Anliegen“, so Franz Raich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Imst Privatstiftung. Franz Thurner, Vorsitzender des Regionalförderbeirates ergänzt: „Schön zu sehen, dass es in den Bezirken Imst und Landeck jedes Jahr aufs Neue gelingt, dem Nachwuchs einen bestens organisierten und vor allem kostenlosen Tag auf der Piste zu ermöglichen.“ Die beiden Vorstände der Sparkasse Imst, Mario Kometer und Markus Scheiring, betonen: „Der Sparkasse Imst liegen die Menschen im Tiroler Oberland am Herzen. Daher setzen wir uns auch immer wieder für die Jüngsten in der Gesellschaft ein. Seit Jahren sind wir gerne Partner von Wintersport an Schulen und fördern damit einerseits die Bewegung bei Kindern sowie die Zukunft des Skisports.“