Frühjahrskonzert der Musikkapelle Tarrenz am 14. Mai

Am Sonntag, dem 14. Mai, lädt die Musikkapelle Tarrenz zum Frühjahrskonzert in dem Mehrzwecksaal Tarrenz ein. Beginn: 19.30 Uhr. Leitung: Kapellmeister Mario Reich. Moderation: Benjamin Köll.Beim diesjährigen Frühjahrskonzert gibt es eine Besonderheit. Die Bläserklasse, welche seit zwei Jahren in Kooperation mit der LMS Imst sowie der Volksschule Tarrenz besteht, gastiert erstmals beim traditionellen Muttertagskonzert.

Wie gewohnt wird jedoch die Musikkapelle Tarrenz das Konzert eröffnen. Eine Fanfare, Filmmusik von mutigen Feuerwehrmännern aus dem Film „Backdraft“ sowie Märsche aus anderen Teilen dieses Planeten werden im ersten Teil zu hören sein.Den zweiten Teil eröffnet unsere Bläserklasse und spielt somit zum ersten Mal auf großer Bühne. Die Musikkapelle wird im zweiten Teil einige der größten nationalen sowie internationalen Rock Klassiker darbieten. Queen, Falco und das Beste aus den 80ern.