Imst baut den Wohnraum ständig aus

09.09.2018, 16:37 Uhr

DI Markus Lechleitner, Geschäftsführer der Alpenländischen, richtete im Rahmen der Firstfeier seinen Dank an die Stadtgemeinde Imst und im Besonderen an die ausführenden Firmen: „Wir freuen uns sehr über die unkomplizierte Zusammenarbeit und das zuverlässige Mitwirken aller Beteiligten. Durch den professionellen Einsatz der einzelnen Firmen und ihren Mitarbeitern konnten die Arbeiten bisher reibungslos und unfallfrei umgesetzt werden.“ Für LA BGM Stefan Weirather ist die Wohnanlage ein gelungener Schritt in Richtung verdichtete Bauweise. Der Standort am Eichenweg besticht zudem durch die zentrumsnahe und doch ruhige Lage. „Es freut mich, dass sich das Projekt am Eichenweg trotz vieler Anfangshürden, mit gemeinsamen Bemühungen erfolgreich verwirklichen ließ“, so Stefan Weirather.