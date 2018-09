Petition Feldringer Böden: Projekt Skischaukel Hochoetz-Kühtai bald in Planung?

12.09.2018, 15:33 Uhr

" traf der Initiator der Petition gegen die Zerstörung der Feldringer Böden bei vielen Naturliebhabern ins Schwarze. Es sei zu befürchten, dass die Kriterien aufgeweicht werden sollen, um Schigebietserweiterungen und -zusammenschlüsse wie im Fall Hochoetz-Kühtai zu erleichtern, so Dr. Gerd Estermann aus Mötz. Dass Pläne für eine Verbindung der beiden Skigebiete bereits seit beinahe zwei Jahrzehnten immer wieder ins Gerede kommen, danach wieder in Schubladen verschwinden, ist bekannt, nach Erweichung der Richtlinien könnte eine schnelle Umsetzung tatsächlich Realität werden. Über die Feldringer Böden und das Schafjoch würde die Verbindung angestrebt, mit fünf neuen Liften, mehreren Pisten und einer Talabfahrt. Geschützte Amphibien würden ihren Lebensraum verlieren und das Landschaftsbild wäre nachhaltig zerstört. Die Errichtung von Speicherteichen für die künstliche Beschneiung könnte den Wasserhaushalt empfindlich stören.

Kein grüner Gegenwind zu spüren

Naturschutz als Bremse wirtschaftlicher Entwicklung?

Der einst starke Gegenwind der Grünen, wie noch zu Zeiten des Landtagswahlkampfes ist zu einem lauen Lüftchen verkommen, fürchtet Estermann. "Angesichts der Aufnahme des Zusammenschlusses in das Regierungsprogramm 2018-2023, das die Grünen mit ihrer Unterschrift auch inhaltlich mit tragen, ist zu befürchten, dass Gegenwind nur noch aus privaten Reihen kommen kann, deshalb wollen wir auch als unparteilich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden", so Estermann in einer Stellungnahme.Für die Ausdehnung der Schigebiete Hochötz und Kühtai über das Gebiet Feldringer Böden und Schafjoch ist keine Genehmigung zu erteilen. Tirol verfügt über 3400 Pistenkilometer und mehr als 1100 Aufstiegshilfen. Viele Tiroler sind der Meinung, das müsste reichen."Ich habe vor kurzem auf der Plattform "mein.aufstehn.at" eine Petition gestartet. Schon nach drei Tagen haben mehr als 1500 Menschen unterschrieben, inzwischen sind es mehr als 2160", sieht Estermann ist ein deutliches Signal dafür, dass viele Tiroler nicht bereit sind, noch mehr wertvolle Naturlandschaft für den Liftbau zu opfern. ( Hier die Petition unterzeichnen )."Unser Ziel ist es, die Zerstörung einer einmaligen Naturlandschaft zu verhindern. Die Seilbahngrundsätze 2005 wären dazu geeignet, da sie strenge Bestimmungen zur Wahrung der Interessen des Naturschutzes enthalten. Die Ausschlusskriterien müssen erhalten bleiben."Was den Zusammenschluss von Hochötz und Kühtai betrifft, ist die Kritik der Grünen am Projekt für LA KO Jakob Wolf nicht stimmig. „Es kann doch nicht im Sinne der Grünen sein, die Wintersportler – so wie derzeit der Fall – auf der Straße von Ochsengarten nach Kühtai und wieder retour zu karren. Das bringt nicht nur unnötigen Verkehr mit sich, sondern belastet auch die Luft. Eine direkte Liftverbindung wäre hier auch umweltpolitisch die wesentlich sauberere Lösung“. Wolf sieht im Naturschutz, in der Wahrung der Naturjuwele, wie sie auf den Feldringer Böden zweifelsohne zu finden sind, angezogene Bremsen in der positiven wirtschaftlichen Entwicklung. "Der Bezirk Imst hat in den letzten Jahren viel für den Naturschutz eingebracht. Der Schutz der Natur und die wirtschaftliche Weiterentwicklung sind kein Widerspruch. Beides ist wichtig und beides muss auch gewährleistet sein“, so Wolf.