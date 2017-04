Bouldern: Österreichische Meisterschaft der U16

27.04.2017, 11:03 Uhr

Vier Athleten traten die kurze Reise nach Bürs in Vorarlberg an um dort sich mit den besten Boulderern aus Österreich zu messen und alle viere überzeugten.Maier Marie konnte mit dem zwölften Platz das beste Ergebnis dieses Jahres bei einem Bewerb erklettern und war sehr zufrieden, auch Eva Pauli konnte mit dem zehnte Platz auf sich aufmerksam machen, nach einer Fuß Verletzung zählt dieser Platz sehr viel.Einmal mehr konnten sich Jana Rauth und Louis Gundolf hervor tun. Beide boulderten bis ins Finale und konnten dort jeweils den Österreichischen Vize Meister erbouldern.Jana starte gut ins Finale und sie war top motiviert. Leider reichte es durch einen Versuch zum Zonen Griff nicht für den Sieg, somit war der zweite Platz aber gesichert und es war ein tolles Finale für Jana.Bei den Jungs ging es ordentlich zur Sache, doch der Sieger Nicolai Uznik aus Kärnten ließ Louis keine Chance. Nicolai kletterte alle Boulder bis zum Tp. Louis konnt nur zwei Top´s erreichen, war aber knapp an alle anderen Top´s dran. Wie schwer es im Finale war, zeigte dass nur die drei Athleten am Podest die Top´s erreichen konnten, ansonsten keiner. Es war eine extrem starke Vorstellung von Louis und es sind schon alle gespannt, wie es bei den ersten Jugend Europacup Bewerben weiter geht. Louis hat dort locker das Zeug für das Finale, wie auch Jana Rauth.