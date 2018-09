Haiming glückt Befreiungsschlag

16.09.2018, 09:23 Uhr

Tabellenschlusslicht Axams wurde vor eigenem Anhang klar mit 3:0 besiegt

HAIMING (pele). Alles andere als erfreulich verlief der Saisonauftakt in der Gebietsliga West für den SV Haiming. In der Vorsaison noch um den Aufstieg in die Landesliga kämpfend holte die Mannschaft aus den ersten vier Begegnungen gerade einmal einen Punkt. Dabei war die junge Mannschaft oftmals das bessere Team am Platz, konnte die optische Überlegenheit aber nicht in die nötigen Tore ummünzen.

Dementsprechend groß war am Samstag der Druck vor dem Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Axams. „Den haben wir uns auch selbst gemacht. Denn es war klar, dass wir endlich Punkte brauchen“, sagte Trainer Josef Nagl nach dem letztlich klaren 3:0-Sieg, zu dem Simon Leitner (1.), Florian Kapeller (34.) und Christoph Prantl (70.) die Treffer beisteuerten.„Ohne die Gegner schlecht zu reden – wir haben in der bisherigen Saison vier Partien regelrecht hergeschenkt. Der erste Dreier war überfällig. Gefallen hat mir gegen Axams aber längst nicht alles. So haben wir wieder viel zu viele Chancen liegen lassen. Und auch die Körpersprache einiger Spieler ist nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Engagement und Bemühen waren aber immer da. Und letztlich musst du auch erst zu den vielen Torchancen kommen, die wir uns erarbeiten“, sagte Nagl nach dem ersten Saisonsieg.In der kommenden Runde muss seine Mannschaft am Sonntag ab 17 Uhr auswärts in Tarrenz antreten.