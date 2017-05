Luggi stieg von der Maschine

08.05.2017, 08:34 Uhr

„Mein Crash vor zwei Wochen in Holland hat offenbar mehr Spuren hinterlassen als mir lieb ist. Auf dem sandigen Boden fühlte ich mich jedenfalls von Anfang an unwohl und war einfach nicht in der Lage, ans Limit zu gehen. Da die WM der falsche Boden ist, um sich wieder an die Spitze heranzutasten, habe ich mich dann entschlossen, das Rennen auszulassen. Ich werde nun diese Woche intensiv trainieren und dann versuchen, am Wochenende wieder meine Leistung zu bringen“, sagt Neurauter. Am Programm steht der nächste ADAC-Lauf in Mölln.