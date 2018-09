Mit Punkt können beide leben

23.09.2018, 10:30 Uhr

Gebietsliga-Schlager zwischen SPG Pitztal und SV Längenfeld endete 3:3

ARZL (pele). Das Kräftemessen zwischen der SPG Pitztal und den Längenfeldern wurde mit Spannung erwartet. Und so entwickelte sich in der HTB Arena Schönbühel in Arzl von Beginn an eine abwechslungsreiche Partie. In der die Gäste in der neunten Minute durch Claudio Scheiber früh in Führung gingen. Das Team von Bernhard Mittermair schaffte aber postwendend durch Tobias Eiter den Ausgleich (9.).

Scheiber hatte an diesem Tag seine Schussstiefel aber besonders gut justiert, legte in der 29. Minute das 2:1 für seine Farben nach. Damit mussten die Gastgeber wieder einem Rückstand hinterher laufen. Der Ausgleich gelang schließlich Benjamin Scholz in der 49. Minute.Scheibers dritter Streich in der 75. Minute schien die Weichen auf einen Ötztaler Sieg zu stellen. Doch die Hausherren kamen durch Manuel Mark aus einem Elfmeter neuerlich zum Ausgleich (84.). Danach hätte die SPG Pitztal die Partie sogar noch für sich entscheiden können. Doch die sich noch bietenden Möglichkeiten wurden ausgelassen.Mittermair: „Wir waren in der ersten Halbzeit etwas zu defensiv und haben den Längenfeldern zu viel Platz gelassen. Nach der Pause war’s dann okay. Letztlich war es auf Seiten der Ötztaler der Torhüter, der den Punkt für sie gerettet hat.“Voll des Lobes für Keeper Nicolai Friedl war auch Längenfeld-Coach Lukas Kuprian: „Er hat mit seiner überragenden Technik einige male überragende reagiert. Es ist eine Freude, ihm zuzusehen. Den Punkt aus dem Pitztal nehmen wir gerne mit. Es hat sich wieder gezeigt, dass meine junge Mannschaft noch ganz viel lernen muss.“