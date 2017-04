Mountainbike Weltklasse im Ötztal

27.04.2017, 22:05 Uhr

Haiming: Ötztaler Höhe | Keine Woche vergeht und im Tiroler Radsportgeschehen gehtˋs wieder ab!Der Mountainbike Cross Country Bewerb in Haiming im Ötztal ist schon länger im Rennkalender. Fast unbemerkt, weil so früh in der Saison, spielt sich Weltklasse Mountainbiking in Tirol ab.Der Franzose Julien Absalon ist eine Institution im Mountainbikesport. Er hat schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Fünffacher Weltmeister, zweifacher Olympiasieger und Lebensgefährte von Pauline Ferrand-Prévot, eine der erfolgreichsten Radfahrerinnen überhaupt.Unter anderem hat er sich auch bei diesem Bewerb im Ötztal ganz oben am Siegertreppchen bequem gemacht. Bei den Frauen gewann die Schweizerin Linda Indergand.

Heimische Athleten konnten sich bei diesem Mountainbike Festival im Spitzenfeld platzieren. Lisi Osl, Anna Spielmann, Gregor Raggl und Karl Markt setzten sich gekonnt in Szene.Das Rennen zählt zum Proffix Schweizer Cup und wer die Eidgenossen kennt, weiß um die Wertigkeit ihrer Serien. Jedenfalls war dies ein weiteres Highlight am Tiroler Radsporthimmel, diesmal im Gelände mit Matsch und viel Akrobatik.