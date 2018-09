Remis im Spitzenspiel

09.09.2018, 10:00 Uhr

Rietz und Sölden trennten sich im Bezirksliga-Schlager mit 2:2

RIETZ (pele). Im Spitzenspiel der Bezirksliga West kreuzten am Samstag Rietz und Sölden die Klingen. Dabei erwischten die Ötztaler den deutlich besseren Start als Spielertrainer Andreas Gritsch auf der linken Seite durchbrach, die gesamte Rietzer Hintermannschaft inklusive Torhüter Julian Beiler austanzte und zur Führung einschoss. Rietz-Trainer Hermann Plunser: „Ich hatte meine Spieler vor Gritsch noch gewarnt. Offenbar zu wenig nachdrücklich.“

Die Gastgeber zeigten sich aber nur kurz geschockt, kamen durch Christian Thaler schnell zum Ausgleich (12.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei Sölden als Aufsteiger sowohl spielerisch als auch kämpferisch zu überzeugen wusste. Die Ötztaler gingen durch Pavol Sadecky in der 64. Minute auch neuerlich in Führung. „Danach haben wir es allerdings verabsäumt, den Sack zuzumachen. Mit einem dritten Tor wäre uns der Sieg nicht mehr zu nehmen gewesen“, sagte Gritsch.So kamen die Rietzer durch Thomas Trixl aber neuerlich zum Ausgleich. Und beim 2:2 blieb es letztlich auch. „Das Unentschieden war schon gerecht, auch wenn wir am Schluss noch zweimal alleine vor dem Sölder Torhüter standen“, bilanzierte Plunser. Und Gritsch meinte: „Es ist ein bisschen bitter, dass wir noch den Ausgleich kassiert haben. Aber die Burschen haben das insgesamt tadellos gemacht.“