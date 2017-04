Riesenchance für die SPG Silz/Mötz

26.04.2017, 18:46 Uhr

Der Westligist wankt

WÖRGL, SILZ (pele). Dem 9. Mai fiebern die Fans der SPG Silz/Mötz schon jetzt entgegen. Ab 20 Uhr bestreiten dann nämlich ihre „Gladiatoren“ das Halbfinale im TVF Kerschdorfer Tirol Cup im Sportzentrum Wörgl gegen den dortigen Westligisten.Möglich wurde dies durch einen 3:0-Auswärtssieg beim Überraschungsteam aus Natters (Landesliga West). Nebojsa Gojkovic und Oleg Weber trafen, ein Ei legten sich die Gastgeber selbst ins Nest. Auf den Weg ins Viertelfinale hatte Silz/Mötz Längenfeld (3:0-Auswärtssieg), Imst (5:4 im Elfmeterschießen auswärts) und Kundl (3:1-Auswärtssieg) aus dem Weg geräumt. Zwei Liga-Konkurrenten waren also darunter. Und jetzt geht`s gegen einen Westligisten, bei dem es im Frühjahr freilich längst nicht mehr so gut läuft als noch im Herbst.

Volles Vertrauen in die Spieler

Fanreise zum Halbfinale

Dementsprechend ist sich Wörgl-Trainer Denis Husic der Schwere der Aufgabe bewusst: „Ich kenne Silz/Mötz noch aus der Vorsaison. Die Mannschaft ist ungeheuer kampfstark und schwer zu bespielen. In einem Cup-Halbfinale gibt es auch keinen Favoriten. Dass wir ins Finale wollen, ist klar. Und dafür werden wir alles geben.“Das sieht neben Husic auch der zweite Vollgas-Trainer, Aleksandar Matic, so, der ebenso wie sein Unterländer Kollege an der Seitenlinie alles gibt: „Es wird schwer, aber wir wollen im nächsten Jahr ÖFB-Cup spielen, möchten deshalb unbedingt das TFV-Cupfinale am 5. Juni in Neustift erreichen. Ich habe großes Vertrauen in meine Jungs.“Genau das Erreichen des ÖFB-Cups schwebt auch Silz/Mötz-Obmann Christian Kranebitter vor. Der Einzug ins TFV-Cup-Halbfinale sei schon ein schöner Erfolg gewesen, für ihn aber nicht gleichzusetzen mit dem Aufstieg in die Tiroler Liga. Er wünscht sich auch in der Liga konstante Steigerungen und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz.Und nächste Saison? „Da wollen wir die aktuelle Mannschaft komplett zusammenhalten und im ersten Tabellendrittel abschließen. Das ist uns in Tirols höchster Spielklasse letztmals im Jahr 1983 gelungen.“ Mit dabei damals war noch ein 16-jähriger Jungspund im Sturm der SPG. Richtig, es war Kranebitter selbst, der damals als Gymnasiast auf Torejagd ging . . .Übrigens: Fans, die mit zur Cup-Halbfinale in Wörgl fahren möchten, können sich bei Manuel Schinagl melden. Es wird ein Bustransfer organisiert. Treffpunkt am 9. Mai ist um 17.30 Uhr beim Café Hörmann.