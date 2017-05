Unter Nagl setzt Haiming auf die Jugend

07.05.2017, 11:36 Uhr

„Wir haben einige Talente in unseren Reihen, die ganz einfach Spielpraxis brauchen. Mir ist schon klar, dass das dem einen oder anderen Arrivierteren in unseren Reihen nicht gefällt. Doch das ist mein Weg. Und ich bin auch nicht gewillt, diesen zu verlassen“, findet der Coach deutliche Worte. Der ausdrücklich Kapitän Manuel Winkler und Christoph Prantl als Leitwölfe der Mannschaft hervorhebt.

Erfreulich auch: Im Heimspiel gegen Schmirn standen ausschließlich Haiminger am Platz. Auch ein Zeichen dafür, dass die Nachwuchsarbeit, die vom Vereinsvorstand forciert wird, Früchte trägt.Mit der gezeigten Leistung am Wochenende war Nagl freilich nur bedingt zufrieden. Am Ende stand ein torloses Remis. Wobei die Gastgeber über die gesamte Spielzeit spielerisch überlegen waren.Am kommenden Sonntag steht das Lokalderby beim Tabellenschlusslicht Roppen/Karres am Programm. Anpfiff ist um 17 Uhr.