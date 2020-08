Eine Badeotitis kann einem den schönsten Tag am und im Wasser ordentlich verderben.

ÖSTERREICH. „Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Haut im Ohr“, erklärt Thomas Rasse, HNO-Facharzt am Klinikum Wels-Grieskirchen. Der Experte rät: „Treten nach ausgiebigem Baden in der Nacht Schmerzen im Ohr auf, greift man am besten auf ein gängiges entzündungshemmendes Schmerzmittel zurück und sucht am nächsten Tag einen Facharzt auf.“ Die Badeotitis dauert in der Regel eine Woche. Wichtig ist dabei, die Ohren möglichst trocken zu halten.

Risikofaktoren