Immer wieder sind Menschen in neue Zeiten aufgebrochen: sie entdeckten bisher unbekannte Welten, andere Kulturen, erlangten bahnbrechende neue wissenschaftliche Erkenntnisse, flogen zum Mond, tauchten in die Tiefe, entwarfen revolutionäre Ideen und utopische Lebensentwürfe, wegweisende politische Konzepte und innovative Ansätze.

Immer standen diese Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit am Beginn „neuer Zeiten“. Und so sehen auch wir die weltweite Pandemie als einen weiteren Wendepunkt, der uns trotz allem geschichtsbewusst, gestärkt, spielend, lachend, froh, mutig, stark, gesellschaftskritisch und zuversichtlich in neue Zeiten aufbrechen lässt.

Das Team der Volkshochschule Wiener Urania hat mit großer Leidenschaft für Sie ein Programm zusammengestellt, welches den oben genannten Aspekten gerecht wird: wir gehen optimistisch, zuversichtlich und mutig in die neuen Zeiten und freuen uns, wenn Sie ein Stück des Weges mit uns gehen!

Herzlichst

Prof.in Mag.a Doris Zametzer

Direktorin der VHS Wiener Urania und VHS Landstraße