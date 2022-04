Von 16. bis 20. Mai 2022 finden in Kooperation mit den Musikschulen Wien die „Musiktage der offenen Tür“ statt. Sie haben an diesen Tagen die Möglichkeit, an den VHS Standorten an kostenlosen Schnupperterminen teilzunehmen und Kursleitungen, inkl. Kursaufbau kennenzulernen. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre Kindheit und wollen Ihre Blockflöten-Kenntnisse wieder auffrischen? Oder lernen Sie dieses interessante Instrument zum ersten Mal in unserem Blockflöten-Schnupperkurs kennen.

Aber die Wiener Volkshochschulen sind vielfältig und bieten ein breites Spektrum an Kursen an, zum Beispiel wie man Comics, Mangas und Cartoons zeichnet. Hier werden anhand ausgewählter Beispiele gemeinsam Versuchsreihen unter Anleitung gezeichnet und schließlich entwickelt sich eine eigene Geschichte.

Sind Sie fototechnisch für Ihren nächsten Urlaub gerüstet? Falls nicht, schärfen Sie Ihren Blick bei unserem Fotospaziergang. Wir gehen durch den Bezirk und erkunden uns selbst - ist es möglich zu sehen und zu fotografieren, als wären wir auf Besuch in einer unbekannten, fremden Stadt? Finden Sie es heraus.

Für die Generation 60+ ist es in seltenen Fällen schwierig mit der heutigen Technik mitzuhalten, aber auch hier bieten wir Unterstützung an, bei unserem Smartphone & Tablet Aufbaukurs für Android Geräte. Hier lernen Sie nützliche Tipps & Tricks zur professionellen Nutzung, lernen Fotos zu bearbeiten und zu archivieren.

Und zu guter Letzt haben wir uns wohl alle in der Corona Pandemie zu wenig bewegt. Auch hier kann die VHS Abhilfe schaffen, mit unserem Bewegungskurs Fit mit dem Thera-Band, welches ein vollwertiges Training für den ganzen Körper ermöglicht. Die wichtigsten Muskelgruppen vom Kopf, Schulter, Wirbelsäule und Becken, bis zu den Beinen und Füßen werden aktiviert. Das Ziel ist Verspannungen zu lösen, Muskeln zu lockern und zu stärken, verkürzte Bänder zu dehnen. Durch den Einsatz der Thera-Bänder erreichen wir ein verbessertes, aktiveres Körpergefühl und das wollen wir wohl alle.

Natürlich haben wir noch viele weitere Kurse in unserem Kursprogramm!

