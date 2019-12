Silvesterlauf in Wien 2019

Silvesterlauf auf dem Wiener Ring!

Bei so ein Kaiserwetter nahmen mehr als 5000 Teilnehmer teil.

Unter den Teilnehmern setzten sich bei den Männern erneut Mario Bauernfeind auf der 5350 m langen Runde mit Start und Ziel vor der Universität in neuer persönlicher Bestzeit von 15:52,0 Minuten und bei den Frauen Julia Millonig in 19:35,3 Minuten durch.

Fotos©Manfred Sebek