Art Visuals & Poetry Film Festival 2017

Das Art Visuals & Poetry Film Festival ist in Österreich einzigartig und einmalig. Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen, Poesiefilme und literarisches Filmschaffen kennenzulernen! In seiner vierten Ausgabe findet es heuer von 4. - bis 6. November 2017 im Metro Kinokulturhaus in Wien statt. Mit 82 Filmscreenings an drei Tagen ist das Festival das zweitgrößte seiner Art weltweit. Neben zwei spannenden Wettbewerben werden Lesungen und Performances von heimischen Künstlern und Überraschungsgästen aus dem Ausland zu sehen sein. Die Bandbreite umfasst alle Kurzfilmgenres und reicht von experimentell, animiert bis hinzu narrativen und dokumentarischen Filmen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

ZWEI WETTBEWERBE - VIER PREISEDas Festival vergibt heuer vier Preise in der Höhe von insgesamt 1800 Euro. Der Hauptpreis wird von einer unabhängigen ehrenamtlichen Jury ermittelt. Der Hubert Sielecki-Preis geht an einen österreichischen Poesiefilm. OKTO stiftet einen Publikumspreis, der von Zuschauern während des Festivals vergeben wird. Schaut vorbei und votet mit! Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen!TICKETSRegulärer Ticketpreis: 8,50/7 EuroErmäßigte Tickets für Studenten/Lehrlinge/Schüler: 5 Euroweb: http://www.poetryfilm-vienna.com/ facebook: https://www.facebook.com/events/1376213245795994/