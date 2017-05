Letztes Johr - Hoppe hoppe Reiter....

11.05.2017, 07:20 Uhr

Zum sehn is do wirklich sehr viel... nur a Nochteil hot´s des gaunze.... bei der Morgenarbeit und Training darf ma net fotografieren... Is aber a zum verstehn... werden doch Roß und Reiter womöglich abgelenkt.Dass i ma des aungschaut hob, wor deswegen. Wollt i mi mit Bekannte treffen und des vor dem Nochtdienst, nur hot des gaunze net funktioniert.Deshalb hob i ma denkt, fohr i noch Wien und schau ma wieda mit der Nö-Card wos aun...Und des wor die Hofreitschule.Bevor des gaunze aungfaunga hob , hob i mi a bissal umgschaut.Leut worn bei der Vorstellung, net zum glaum... soooooo viele. A Wahnsinn.Wor echt toll des mal zu sehen.Des Weda wor a net grod so schön, so wor des grod Recht . Und ausgezahlt hot es sich olle mol.Ps... Letztes Johr deshalb , weil i des a nu vom vorigem Jahr do in meiner Arbeitsmappe gefunden hob.