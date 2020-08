INNSBRUCK. Skatefans aufgepasst. Der Happy Nightskate 2020 gestaltet sich heuer in einem etwas anderen Format – „SKATELETICS“ ist angesagt. Jeden Mittwoch im August ab 20:00 Uhr ist es soweit. Professionelle Trainer von K2 bringen 25 Skater am Merkurparkplatz beim Happy Fitness ins Schwitzen und begeistern mit einem Fitnessprogramm der etwas anderen Art.

Herausforderungen

Zu standardisierten Übungen werden die Skates hinzugefügt, welche die Elemente Gewicht und Instabilität mit den einzelnen Übungen vereinen – eine neue, echte Herausforderung für die Muskeln. Keine Skates dabei? Kein Problem! K2 bietet zertifizierte Skates kostenlos zum Leihen an.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – das Team von K2 und das Happy Fitness freut sich auf Euch. Also sei schnell und sichere dir jetzt einen der begrenzten Plätzen über die Anmeldung in der Happy Fitness App, sowie ein tolles Goodie.

Mottoabende

Gemeinsam mit K2 und Gigasport veranstalten wir die Happy Nightskate Covid19 Sonderedition.

Kleide dich passend zum Motto der Woche und starte deinen eigenen wöchentlichen Skatelauf, wann immer du möchtest. Die Route ist dir selbst überlassen, solange du bei uns am Happy Fitness Innsbruck vorbeikommst. Schicke ein Foto von dir in deinem Outfit vor dem Happy Fitness an das Happy Fitness oder markiere Happy Fitness auf deinem Foto bei Instagram oder Facebook. Jede Woche werden wir dann das BEST OF Foto der Motto-Woche auswählen. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf sich über neue K2 Skates im Wert von 200 € freuen.

