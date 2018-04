25.04.2018, 04:09 Uhr

Nun, da das bisschen Wasser verschwunden war, lagen all die Eier ungeschützt auf der Erde und wirkten auf mich wie Augen, die um Hilfe flehen.Ich nahm also das glibberige Häufchen und legte es in der Hoffnung, dass da noch etwas daraus werden wird- im besten Fall viele glückliche Kaulquappen und irgendwann auch Frösche- in einen nahen Bach...