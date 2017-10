Literatur vom Feinsten in der Buchhandlung Wiederin

Innsbruck : Liber Wiederin |

Unter dem Motto O R T E präsentiert die Buchhandlung Haymon gleich drei Neuerscheinungen der Tiroler AutorInnen Hans Augustin, Regina Hilber und Erika Wimmer-Mazohl, die sich auf Spurensuche in Berlin, Wien bzw. Meran begeben.

Hans Augustin verortet seinen Gedichtband Berlin. Danzinger Straße (Edition Laurin) in der deutschen Metropole. In Regina Hilbers Kurzprosaband ÜBERSCHREIBUNGEN von Wald bis Wien (Edition CH) werden gesellschaftskritische Aspekte immer wieder neu überschrieben und über die Vielstimmigkeit der Stadt Meran weiß Erika Wimmer-Mazohl in Meran abseits der Wege (Braumüller) zu berichten.

Das Publikum darf gespannt sein auf einen abwechslungsreichen Literaturabend.

18. Oktober 2017 - 19:00 in der Buchhandlung Wiederin, Erlerstraße 6. Eine Veranstaltung der GAV. Der Eintritt ist frei.