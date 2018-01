J.S. Bach Johannes-Passion (1724)

Karfreitag, 30. März 2018, 19.30 UhrInnsbruck, Congress (Saal Tirol)18.30 Uhr EinstimmungJ.S. Bach Johannes-Passion (1724)Maximilian Schmitt – Evangelist (Tenor)Kresimir Strazanac – Jesus (Bass)Dorothee Mields – SopranDamien Guillon – CountertenorRobin Tritschler – TenorPeter Kooij – BassCollegium Vocale Gent Chor & OrchesterLtg: Philippe HerrewegheDie Johannes-Passion ist ein wahres Wunderwerk. Sie ist die erste von Bachs beiden erhaltenen Passionen. Einer der wichtigsten Pioniere der Alten Musik, Philippe Herreweghe, beschäftigt sich seit seinen musikalischen Anfängen mit Bach. Bereits mit 22 Jahren hat er dessen Musik verinnerlicht. Es ist immer noch schwer, das Herz eines Bach-Werks zu treffen […] genial, mysteriöse Werke: Kunstwerke, die jeden Zeitrahmen übersteigen. Man kann sie sein ganzes Leben studieren, es gibt keine endgültige Antwort. Zum ersten Mal ist er in Tirol mit dieser Passion zu hören.

