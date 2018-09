"Peterle hilft" – rund um Innsbruck

17.09.2018, 17:34 Uhr

Das "Peterle hilft"-Fest

Spielestationen und Kreativwerkstatt

Die derzeit rund 300 PartnerInnen der Initiative haben sichtbar – also auf Augenhöhe von Kindergarten- und Volksschulkindern – Peterle-Aufkleber angebracht.Wenn Peterle an Eingangstüren oder Schaufenstern zu sehen ist, wissen Kinder, dass ihnen dort geholfen wird – ob sie sich nun verlaufen haben oder auf der Suche nach einem WC sind, gibt es dort Menschen, die bereit sind zu helfen.Um Peterle in der Erinnerung der Kinder zu behalten, veranstaltete die Stadt Innsbruck auch dieses Jahr wieder ein „Peterle hilft“-Fest rund um den Stadtturm. Für die Kleinen gab es viel zu entdecken: Im Stadtturm selbst konnte man auf Peterles Spuren eine geheime Grotte entdecken. In der Herzog-Friedrich-Straßen gaben Peterles Freunde von der Polizei, Berufsfeuerwehr, Rotem Kreuz und Bergrettung nicht nur kindgerechte Sicherheitstipps, sondern gaben auch Einblick in ihre eigenen Aufgabenbereiche: Die Kleinen konnten beispielsweise gemeinsam mit der Feuerwehr ein wildes Feuer bekämpfen und mit der Bergrettung eine steile Wand erklimmen.Im Innengelände des Stadtturms wartete ein engagiertes Team darauf, den Kindern auf kreative Weise das Thema Sicherheit näher zu bringen. Die umfangreichen Kreativ- und Spielestationen waren gut besucht und machten Kleinen wie Großen Spaß, für Verpflegung war auch reichlich gesorgt. Die Organisation ging hauptsächlich von Mag.a Uschi Klee, Leiterin des Referats für Frauen und Generationen in Innsbruck aus.