Die Mädchen und Burschen, die heuer die Handelsschule Jennersdorf absolviert haben, waren die letzten, die es an dieser Schule gab. Die HAS wird mit Ende dieses Schuljahres nach über 45 Jahren Bestand geschlossen.

Der Grund ist Schülermangel. "Für das kommende Jahr haben wir fünf bis zehn Anmeldungen gehabt, das ist für einen Schulbetrieb zu wenig", erklärt Direktor Peter Pommer. Schon in den beiden vorangegangenen Schuljahren gab es zu wenige Anmeldungen, eine erste Klasse konnte jeweils nicht mehr eröffnet werden.

"Das Interesse an der kaufmännischen Ausbildung in dieser Form ist gesunken. Viele machen das neunte Schuljahr nun in der Polytechnischen Schule", erklärt Pommer.