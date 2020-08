Die bauliche Sanierung der beiden Leichenhallen in Tauka und Minihof-Liebau ist vor kurzem abgeschlossen worden. Besonders umfangreich waren die Arbeiten in Tauka, wo Dach, elektrische Anlagen, Installationen und Fassade erneuert wurden und ein öffentliches WC eingerichtet wurde. In Minihof-Liebau konzentrierten sich die Arbeiten vor allem auf die Außenanlage.

Die Gemeinde hat für die beiden Umbauvorhaben 297.000 Euro ausgegeben.

Nebeneffekt: In allen drei Orten der Gemeinde Minihof-Liebau gibt es damit nun eine öffentliche WC-Anlage. In Windisch Minihof und Minihof-Liebau befindet es sich jeweils im Feuerwehrhaus, in Tauka in der Leichenhalle.