Schwere Unwetter suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag den Bezirk Jennersdorf heim. Schwere Regenfälle, Hagel und Sturmböen lösten vor allem im Raabtal Überflutungen und Sturmschäden aus. Binnen weniger Minuten fielen laut Feuerwehrbezirkskommando mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter.

Überflutungen im Raabtal

Zahlreiche Keller wurden überflutet, viele Straßen waren durch Hochwasser und umgestürzte Bäume unpassierbar. Besonders betroffen waren Grieselstein, Weichselbaum, Rax, Mogersdorf und Jennersdorf. 25 Wehren mit 40 Fahrzeugen und rund 140 Mann waren im Einsatz, um Dutzende Straßen freizumachen und Keller auszupumpen.

In Weichselbaum war laut Feuerwehr nahezu das gesamte Ortsgebiet überflutet, zudem - wie auch in Mogersdorf - die Landesstraße 116. In Jennersdorf wurden zahlreiche Häuser und Keller rund um das Schulzentrum, in der Hans-Ponstingl-Gasse, Weidengasse, Martinigasse, Grabengasse und Lindenallee überflutet. Das erst wenige Jahre alte Hochwasserrückhaltebecken am Grieselbach hielt der Bewährungsprobe stand, kam allerdings an die Grenze seines Fassungsvermögens.

"Die schweren Regenfälle erinnern an das Jahrhunderthochwasser 2014, bei dem das ganze Ortszentrum unter Wasser gestanden ist", hieß es von seiten der Jennersdorfer Stadtfeuerwehr, der auch die Feuerwehren Rax-Ort, Rax-Berg, St. Martin-Ort, St. Martin-Berg, Welten, Neuhaus am Klausenbach, Oberdrosen, Windisch Minihof und Minihof-Liebau zu Hilfe kamen.