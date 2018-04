Multitalent mit Herz

21.04.2018, 17:56 Uhr

Andrea Werkovits bringt Menschen die Musik nahe

Sie hätte viele Titel, wollte man sie alle aufzählen. Musikschuldirektorin der Zentralmusikschule Jennersdorf, Sängerin, Chorleiterin, Hausfrau und Mutter, Entertainerin und vor allem Mentorin ihrer Schüler und Schülerinnen. "Man muss den Leuten Bühne bieten, die in der Musikschule Gesang oder ein Instrument lernen", ist Andrea Werkovits überzeugt, "das schafft Motivation und Freude am Üben". Unzählige Auftritte im In-und Ausland festigten ihre Bühnenpräsenz, die sie nun an ihre Kids aber auch an Erwachsene weitergibt. Das Fördern begabter junger Musiker ist ihr eine Herzensangelegenheit und so ist es nicht verwunderlich, dass die Musikschule des Bezirks Jennersdorf immer wieder mit grandiosen Auszeichnungen, wei bei "prima la musica" aufwarten kann und längst zur Hochburg des Gesangs etabliert ist. "Unsere Musikpädogogen sind ungemein engagiert und man kann es gar nicht genug schätzen, wieviel Freizeit sie für Auftritte und Konzerte einbringen", lobt Andrea ihren Lehrkörper.Gelehrt werden sämtliche Stilrichtungen von Blas-, Volks,-Pop/Rock/Jazz- Musik bis hin zu Klassik.

Ihre knapp bemessene Freizeit verbringt Andrea am liebsten zu Hause bei ihrer Familie, wo auch gerne mit Gatte Martin und Tochter Anna gemeinsam musiziert wird. Wunderbar entspannen kann sie sich in ihrem weitläufigen Garten mit Badeteich und Hühnergehege. "Jennersdorf ist eine gemütliche Kleinstadt mit vielen Möglichkeiten", sagt die gebürtige Kalcherin. An Sonntagen wandert sie gern mit ihren Lieben der Raab entlang und besonders angetan hat es ihr die Stelle, wo nach der Anbindung diverser Seitenarme kleine Wasserfälle und Brücken eingebaut wurden. Als leidenschaftliche Köchin sammelt sie im Herbst gerne Pilze im Hartwald hinter der Hubertuskapelle. Ruhe und Entspannung findet Andrea in der Stadtpfarrkirche, sofern sie nicht gerade am Dirigentenpult steht. "Bei Sonnenschein gibt es wunderbare Farbenspiele durch die bleiverglasten Fenster".





Zur Person: Andrea Werkovits



Kurzbiografie:•1985 -1988: Studium an der Päd. Akademie des Bundes in der Steiermark (Englisch und Musikerziehung) Instrumente: Blockflöte, Klavier, Gitarre•Studium der Gesangspädagogik am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt bei MMMag. Alexander Josef Mayr und Bachelorstudium im Konzertfach Gesang an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Bratislava bei Prof. Peter Mikulás, Abschluss jeweils mit Auszeichnung (2009).•2000 – 2004: Unterrichtstätigkeit am BG/BRG Oberschützen (Musikerziehung, Chor)•2004 – 2014: Pädagogin am BORG Güssing für Gesang, Musikerziehung und Chor•1992 – 2007 Mitglied des Vokalensembles acappella. CD Produktionen, Konzert-, Radio- und TV Auftritte im In- und Ausland; rege Konzerttätigkeit: darunter Lajos Bardos Festival in Budapest, Vokal total 2000, 2001 in Graz – Auftritte in Graz im Stefaniensaal & Kasematten-Bühne, Auftritte in vielen Kulturzentren, Schlössern (Schloss Esterhazy, Schloss Kittsee, Gösting, Judenburg, Obermayerhofen, etc.). Konzertreise durch Kanada 2005 mit dem Gesangverein Jennersdorf; viele TV und Radioauftritte, CD Aufnahmen (drei Alben), Beitrag in Ö1 über CD "All music is my life" gestaltet von Johannes Leopold Mayer, Übertragungen von Live–Konzerten im Landesstudio Burgenland und in Ö1•Seit 1996 Chorleiterin des Gesangverein Jennersdorf. Viele CD Produktionen, Konzert-, Radio- und TV Auftritte im In- und Ausland, Kanadatournee (2005), Mitwirkung in zwei Opernproduktionen auf Schloss Tabor unter der Intendanz von Dietmar Kerschbaum (2006: Fidelio/Dirigent: Sebastian Weigle, 2011: Entführung aus dem Serail/Dirigentin: Julia Jones).•Viele Soloauftritte als Mezzosopranistin, darunter: Schloss Esterhazy, Lisztzentrum in Raiding, Joseph Haydn Konservatorium, Opernauftritte 2010 als Miss Bagott in Benjamin Brittens „The little sweep“ im KUZ Oberschützen und KUZ Güssing•Viele Auftritte als Gesangsolistin im Bereich Rock, Pop und Jazz;•Stimmbildnerin für Chöre•Seit 1. Sept. 2014 Direktorin der ZMS Jennersdorf