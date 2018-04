Vossen: Von Jennersdorf auf dem Weg zum Weltmarkt

21.04.2018, 22:33 Uhr

Mit Investitionen von 2,5 Millionen Euro im Jahr 2018 soll der Export von Frottierwaren weiter angekurbelt werden.

"Auf dem Heimtextilienmarkt gibt es keine Weltmarken wie etwa für Sportartikel. Aber es ist aus unserer Sicht möglich, von Jennersdorf aus eine solche Weltmarke aufzubauen." Optimismus spricht aus den Worten von Vossen-Geschäftsführer Paul Mohr, wenn er die Perspektiven des traditionsreichen Frotteewarenherstellers skizziert. "Es geht darum, die Strahlkraft der Marke Vossen aktuell zu halten und den Modegrad unserer Produkte zu erhöhen", sagt Mohr.

Exporte sollen erhöht werden

Modeschöpferinnen und Bloggerinnen

Zufrieden mit 2017

254 Arbeitsplätze

Schon jetzt exportiert Vossen rund 70 % seiner Handtücher, Badetücher und Bademäntel. Der Großteil geht nach Deutschland, als neuer Hoffnungsmarkt wird Asien bearbeitet.Für Investitionen hat das Unternehmen heuer 2,5 Millionen Euro vorgesehen. "Alles aus dem laufenden Cash-Flow und ohne Kredite", unterstreicht Co-Geschäftsführer Werner Blohmann.Das Geld steckt das Unternehmen nicht nur in eine neue Nähvollautomatik und eine neue Webtechnik, sondern auch in eigene Shops, die in Handelshäuser integriert sind ("Shop-in-Shop"). Die Zusammenarbeit mit namhaften Modeschöpferinnen wie Lena Hoschek oder Martina Hörmanseder soll spezielle Produktlinien modisch aufpeppen, selbst angesagten Internet-Bloggerinnen will sich Vossen in Hinblick auf jugendliche Käuferschichten nicht verschließen.Das Geschäftsjahr 2017 sei "trotz guter Konjunktur schwierig" gewesen, blickt Blohmann zurück. Umsatz (34 Millionen Euro), Cash-Flow (2,88 Millionen Euro) und Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1,23 Millionen Euro) blieben knapp unter den Werten von 2016. Angesichts hoher Investitionen in Lüftungssysteme und Logistik sei man mit 2017 aber "sehr zufrieden", betont Blohmann.Die Auftragslage für 2018 sei mehr als erfreulich, drei Großaufträge sind bereits unter Dach und Fach. Der Umsatz-Zielwert beträgt 36 Millionen Euro, der Cash-Flow soll laut Blohmann "deutlich über drei Millionen Euro" liegen.Vossen bietet in Jennersdorf, Ungarn und Deutschland aktuell 254 Arbeitsplätze. 160 Personen, darunter sechs Lehrlinge, sind in Jennersdorf beschäftigt. Das Unternehmen ist seit 2004 Teil der Linz-Textil-Gruppe.