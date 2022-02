Es ist eines der beliebtesten Spektakel in Mittelkärnten. Der autofreie Tag am Wörthersee, an dem Jung und Alt ihr Rad oder die Inline-Skater aus dem Keller holen und alleine, mit Freunden oder mit der Familie einen schönen Tag am wohl schönsten See Österreichs verbringen. Doch wie sieht es heuer damit aus?

KÄRNTEN. Im vorletzten Jahr musste das Event pandemiebedingt ausfallen, 2021 wagte man sich wieder an eine Durchführung heran. Doch wie sieht es heuer damit aus? Wir haben beim Veranstalter Kärnten Aktiv nachgefragt.

"Auch dieses Jahr geplant"

"Natürlich ist auch dieses Jahr wieder ein autofreier Tag am Wörthersee geplant - das Datum wird der 24. April sein", sagt ein Sprecher von Kärnten Aktiv. Ein großer Problempunkt ist und bleibt jedoch die unklare Corona-Situation. "Das ist immer im Hinterkopf, aber wir hoffen, dass wir den autofreien Tag heuer wieder durchführen können", meint er. Wenn es die Maßnahmen nicht zulassen, müsse man mit der Austragung aber bis zum nächsten Jahr warten, einen Alternativ-Termin gibt es nicht.

Mit vergangenem Jahr "sehr zufrieden"

Das sind insgesamt doch positive Aussichten. Und was erwartet die Besucherinnen und Besucher? Dazu kann heute wenig gesagt werden, das Rahmenprogramm steht noch nicht fest. "Wir sind hier noch in Verhandlungen mit unseren Sponsoren, daher wissen wir das noch nicht genau", so der Sprecher. Mit dem autofreien Tag im vergangenen Jahr sei man aber sehr zufrieden gewesen. "Es gab super Wetter und die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen, da zuvor lange Zeit nichts möglich war."

Auch der Ossiachersee wird autofrei

Übrigens: Wer nicht nur das Ambiente rund um den Wörthersee genießen, sondern auch einmal den Ossiachersee autofrei erleben möchte, wird in diesem Jahr wohl auch hierfür die Möglichkeit dazu erhalten: Der autofreie Tag am Ossiachersee soll heuer wieder stattfinden und zwar am 15. Mai.