Wie kann man mit geschicktem Einsatz von Urlaubstagen 2020 viel Freizeit rausholen? Wir haben einen Überblick.

KÄRNTEN. Auch 2020 hält einige Feiertage unter der Arbeitswoche bereit. Also kann man, wenn man seine Urlaubstage klug einsetzt, sehr viel freie Tage am Stück herausholen. Unser Überblick gilt für Arbeitnehmer mit Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag.

Jänner 2020

Das Jahr beginnt schon gut: Nimmt man sich zwei Tage Urlaub (2. und 3. Jänner), hat man sechs Tage Urlaub am Stück (1. bis einschließlich 6. Jänner). Hängt man noch vier Tage Urlaub dran, hat man gleich zwölf Tage frei (1. bis Sonntag, 12. Jänner).

Im Februar und März 2020 gibt es keine Feiertage.

April 2020

Der Ostermontag fällt auf den 13. April – hängt man vier Tage Urlaub dran, hat man insgesamt neun frei (11. bis 19. April).

Mai 2020

Der 1. Mai (Staatsfeiertag) fällt auf einen Freitag. Vier Urlaubstage investiert, neun freie Tage (25. April bis 3. Mai).

Ebenfalls im Mai: Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 21. Mai). Mit vier Urlaubstagen hat man wiederum neun Tage Freizeit – von 16. bis 24. Mai. Oder man splittet von 16. bis 21. Mai (drei Urlaubstage) oder von 21. bis 24. Mai mit nur einem Urlaubstag.

Juni 2020

Hier gibt es dank der beiden Feiertage – 1. Juni (Pfingstmontag) und 11. Juni (Fronleichnam) – zahlreiche Möglichkeiten:

vier Tage Urlaub, neun Tage frei: 30. Mai bis 7. Juni

ein Tag Urlaub, vier Tage frei: 11. bis 14. Juni

drei Tage Urlaub, sechs Tage frei: 6. bis 11. Juni

vier Tage Urlaub, neun Tage frei: 6. bis 14. Juni

oder gleich acht Tage Urlaub, 16 Tage frei: 30. Mai bis 14. Juni

Im Juli gibt es keinen Feiertag, im August fällt der 15. (Mariä Himmelfahrt) auf einen Samstag. Und auch der September hält keinen Feiertag bereit.

Oktober 2020

Der Nationalfeiertag fällt auf einen Montag, daher gilt: Mit vier Tagen Urlaub, hat man neun Tage für sich (24. Oktober bis Sonntag, 1. November). Ja, richtig gesehen: Allerheiligen fällt (leider) auf einen Sonntag. Im November wäre es das dann auch …

Dezember 2020

Rund um den Dienstag, 8. Dezember (Mariä Empfängnis):

ein Tag Urlaub nehmen, vier Tage frei: 5. bis 8. Dezember

drei Tage Urlaub nehmen, sechs Tage frei: 8. bis 13. Dezember

vier Tage Urlaub nehmen, neun Tage frei: 5. bis 13. Dezember

Hier nehmen wir mal an, man muss am 24. Dezember und zu Silvester arbeiten bzw. es wird einem kein halber Urlaubstag "geschenkt". Weihnachten (25. Dezember) und Stefanitag (26. Dezember) fallen auf Freitag und Samstag, also: